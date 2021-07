Renzi | leader Iv | ' speriamo Di Maio ci metta meno di 5 anni a scusarsi con mia madre'

Advertising

Adnkronos : #Renzi indagato, leader di Italia Viva si dice 'tranquillo, trasformo la rabbia in benzina'. - fattoquotidiano : Per il leader di Italia Viva il Reddito di cittadinanza sono 'soldi buttati'. E accusa i 5 Stelle di aver messo su… - repubblica : Cuneo, assolta la madre di Renzi dall'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta. Il leader di Iv: 'Mamma, scusa… - Cesare_Prisco : @CarloCalenda Renzi può essere anche antipatico e spesso sbagliare,ma è stato totalmente assediato da… - TV7Benevento : Renzi: leader Iv, 'indaghino, io sono certo della mia correttezza'... -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi leader

Matteoindagato per la conferenza ad Abu Dhabi: ildi Italia Viva è iscritto a registro con Carlo Torino, l'agente che gestì il compenso Argomenti trattati'pigliatutto': indagato anche ...Anche Matteomette in guardia: "numeri a rischio, a scrutinio segreto non passa". "Per fare ... Matteo Salvini, si rivolge direttamente aldel Pd e afferma: "se Letta si ostina a non ...Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Di Maio si è scusato con noi per l'aggressione mediatica di 5 anni fa. Speriamo ora ci mettano di meno, visto che ieri c'è stata l'ennesima vicenda finita nel nulla per il ...Roma, 15 lug "Per chi, come me, sa che non ha fatto niente di illegale non c'è problema. La chiamano arroganza, è tranquillità. Indaghino, io sono certo della c ...