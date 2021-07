“Peppy Night Summer Tour” all’ex Nato di Bagnoli in programma sabato 17 è spostata al 22 luglio

Advertising

newsdinapoli : “Peppy Night Summer Tour” all’ex Nato di Bagnoli: cambia la data della replica #Senza categoria #comicita… -

Ultime Notizie dalla rete : Peppy Night

2a News

... all'Orto Botanico - per la rassegna Brividi d'Estate - va in scena Mio fratello di Daniel Pennac e all'ex Base Nato c'è Peppe Iodice con il suoSummer Tour. E ancora mostre, festival e ...Dopo "Che coppia noi tre", la rassegna "Teatrando sotto sotto le stelle" proseguirà con Peppe Iodice e il suo irresistibile "Summer, e ancora con I ditelo voi, Simone Schettino, Maurizio ...Il mese di luglio è ricco di eventi al festival culturale “Palazzo Reale Summer Fest” e al “Teatrando sotto le stelle” all’ex Base Nato nel quartiere Bagnoli. Di seguito gli eventi in programma nel Na ...Allegria, comicità, musica e tanti ospiti: tutto pronto per il tour estivo del ‘The Peppy Night Fest – la variante comica’ lo spettacolo teatrale di Peppe Iodice tratto dal fortunato format televisivo ...