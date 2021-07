Ospedale in Fiera: «Curati 245 pazienti Covid. È stato un aiuto essenziale» (Di giovedì 15 luglio 2021) La dg Stasi: così il «Papa Giovanni» ha potuto curare anche malati di altre patologie. «Impegno da record, esperienza vincente». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 15 luglio 2021) La dg Stasi: così il «Papa Giovanni» ha potuto curare anche malati di altre patologie. «Impegno da record, esperienza vincente».

Advertising

zazoomblog : Ospedale in Fiera: «Curati 245 pazienti Covid. È stato un aiuto essenziale» - #Ospedale #Fiera: #«Curati #pazienti - Ernesto29296958 : RT @DOscarLancini: Buongiorno amici! Il tempo è galantuomo! Il nostro Presidente torna al 48% dei consensi! Nonostante tutti i falsi at… - DOscarLancini : Buongiorno amici! Il tempo è galantuomo! Il nostro Presidente torna al 48% dei consensi! Nonostante tutti i fal… - annaritab72 : Foto appena pubblicata @ Ospedale Milano Fiera - G_AmongTheStars : @giulilovesPaso Io vado direttamente in ospedale per tirocinio con magliette simili E ti assicuro che a quasi 24 an… -