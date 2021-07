Napoli-Emerson Palmieri, pronte due alternative in caso del mancato arrivo (Di giovedì 15 luglio 2021) Emerson Palmieri rimane l’obiettivo numero uno del Napoli, ma il club avrebbe già pensato a due alternative in caso di mancato affare. L’interesse per Emerson … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 luglio 2021)rimane l’obiettivo numero uno del, ma il club avrebbe già pensato a dueindiaffare. L’interesse per… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il nuovo obiettivo è Olivera del #Getafe - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Marchetti: 'Koulibaly? Non sono arrivate offerte, il Napoli vorrebbe Emerson in prestito, su Mario Rui, Insig… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Marchetti: 'Koulibaly? Non sono arrivate offerte, il Napoli vorrebbe Emerson in prestito, su Mario Rui, Insig… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Marchetti: 'Koulibaly? Non sono arrivate offerte, il Napoli vorrebbe Emerson in prestito, su Mario Rui, Insig… - napolimagazine : MERCATO - Marchetti: 'Koulibaly? Non sono arrivate offerte, il Napoli vorrebbe Emerson in prestito, su Mario Rui, I… -