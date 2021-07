Napoli, Di Lorenzo rinnova fino al 2026 (Di giovedì 15 luglio 2021) “La SSC Napoli comunica che è stato depositato il prolungamento del contratto del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2026“. Con queste parole il Napoli annuncia il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Un attestato di stima importante per il giocatore, fresco campione d’Europa con l’Italia: nonostante non fosse partito con i gradi della titolarità, il terzino partenopeo ha dimostrato di poter rimpiazzare al meglio Florenzi, e di fatto poi è sempre rientrato nell’11 titolare. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) “La SSCcomunica che è stato depositato il prolungamento del contratto del calciatore Giovanni Dial 30 giugno“. Con queste parole ilannuncia il rinnovo di Giovanni Di. Un attestato di stima importante per il giocatore, fresco campione d’Europa con l’Italia: nonostante non fosse partito con i gradi della titolarità, il terzino partenopeo ha dimostrato di poter rimpiazzare al meglio Florenzi, e di fatto poi è sempre rientrato nell’11 titolare. SportFace.

