Missioni internazionali: quella in Libia sarà affidata alla Ue, compromesso Pd-governo, deluse le Ong (Di giovedì 15 luglio 2021) Laura Boldrini ed Erasmo Palazzotto presentano undici emendamenti per dire no al rifinanziamento. Matteo Orfini, ex presidente del partito, attacca il Pd L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 luglio 2021) Laura Boldrini ed Erasmo Palazzotto presentano undici emendamenti per dire no al rifinanziamento. Matteo Orfini, ex presidente del partito, attacca il Pd L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

amnestyitalia : Domani si terrà la votazione in Parlamento per il rinnovo delle missioni internazionali. Oggi #14luglio scendiamo… - AlfonsoFofo60 : RT @M5S_Camera: I Iavori alla Camera dei Deputati riprendono con l'esame della Relazione sulle missioni internazionali con la discussione g… - antoniorunci : RT @Teresat73540673: La proposta Enrico Letta l’ha avanzata ieri, proprio alla vigilia del voto sul decreto che riguarda le missioni intern… - fabiotempoMi : RT @Teresat73540673: La proposta Enrico Letta l’ha avanzata ieri, proprio alla vigilia del voto sul decreto che riguarda le missioni intern… - agencypb : ??Il nostro direttore @bervent analizza per @HuffPostItalia l’European #Peace Facility L’Italia partecipa a 38 miss… -