Milan | senti Calhanoglu | il turco rivela un retroscena su Pioli

Advertising

battitomilan7 : @Ekremkonur Senti amico mio ,o racconti le cose serie oppure basta twittare sul Milan - manulamanuz57 : RT @paolomaggioni: O mama mia, mi sun luntan, ma g'hoo la nostalgia del mè Milan. Mi vuraria turnà duman, t'el giuri, curaria cunt' el coeu… - francofda52 : RT @paolomaggioni: O mama mia, mi sun luntan, ma g'hoo la nostalgia del mè Milan. Mi vuraria turnà duman, t'el giuri, curaria cunt' el coeu… - paolomaggioni : O mama mia, mi sun luntan, ma g'hoo la nostalgia del mè Milan. Mi vuraria turnà duman, t'el giuri, curaria cunt' el… - battitorossoner : @NCalcioscout @TommiCasalini @ZZiliani Senti, tutto e cominciato perché tu hai scritto nella risposta a ziliani che… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan senti

CalcioToday.it

APPROFONDIMENTI NUOVI ARRIVI Roma,Rui Patricio: 'Mourinho? Un sogno IL NUOVO PORTIERE Rui ... Roma - Napoli 10a giornata (27 ottobre): Cagliari - Roma 11a giornata (31 ottobre): Roma -12a ...E' ora di cambiare' Mv Milano 21/09/2019 - campionato di calcio serie A /- Inter / foto ... Ma l 'intera esperienza è così familiare che ticome se fossi intrappolato in una distorsione ..."Io ho fatto tante cose per il Milan in 4 anni, ho rispettato tutti. Quelli che mi conoscono sapevano tutto. Però ho una nuova avventura all'Inter e devo guardare in avanti. Pioli? Lui era l’unico che ...Attraverso i microfoni di DAZN, Hakan Calhanoglu, ex giocatore del Milan e nuovo giocatore dell'Inter, ha parlato delle sue sensazioni su questa nuova ...