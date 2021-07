Milan | Giroud atterrato a Linate | ora visite mediche e firma

(Di giovedì 15 luglio 2021)O - Oliviero . L'attaccante francese è arrivato aintorno alle 19 ed è pronto per la sua nuova avventura con il. Per i rossoneri operazione da due milioni ...

Advertising

AntoVitiello : ?? Ecco Olivier #Giroud, il nuovo attaccante del #Milan ???. Domani mattina le visite mediche ???? @MilanNewsit - PBPcalcio : MALDINI conferma : “#Giroud? Si domani dovrebbe arrivare” ??????? #Milan #Giroud - marcoconterio : ?? ?? ? #Milan forte su Kaio Jorge ???? del #Santos. Il club vuole un altro 9 dopo Giroud. Kaio ha promesso al club che… - egg1133 : RT @AntoVitiello: ?? Ecco Olivier #Giroud, il nuovo attaccante del #Milan ???. Domani mattina le visite mediche ???? @MilanNewsit - DanielsH796 : RT @AntoVitiello: ?? Ecco Olivier #Giroud, il nuovo attaccante del #Milan ???. Domani mattina le visite mediche ???? @MilanNewsit -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Giroud

Nella serata di giovedì cenerà in hotel, mentre per domani sono previste le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che legheràalper i prossimi due anni. L'accordo con ...Colpo in entrata dei rossoneri - VIDEO Ilha piazzato il colpo in attacco: i rossoneri si sono assicurati le prestazioni di Olivier, attaccante d'esperienza e sicuro affidamento da ...Il Milan punta a prendere un attaccante giovane da affiancare agli esperti Ibra e Giroud. Il nome più affascinante è quello di Kaio Jorge ...L'attaccante francese Olivier Giroud è arrivato a Milano e nelle prossime ore diventerà ufficialmente un giocatore del Milan. Il 34enne attaccante arriva dal Chelsea e domani sosterrà le visite ...