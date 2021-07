Mercedes AMG SL 2022 | interni extra-lusso

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 15 luglio 2021) C’è aria di grandi cambiamenti in casa. Il nuovo modello della Classe SL andrà incontro ad una sorta di rivoluzione, infatti non sarà più soltanto una Gran Turismo a due posti, ma giungerà sul mercato come un’elegante 2+2 anche in versione cabriolet e con il tettuccio in tela. In questi giorni sono state mostrate