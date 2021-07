L’indiscrezione | Salernitana | in agenda anche incontro per Simy

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 15 luglio 2021) Lapensa ai rinforzi, previste novità nel giro di pochi giorni. Confermiamo i nomi di Gagliolo (che il Parma, però, vorrebbe genere) e Letizia, in evidenza nella lista. E per l’attacco Pettinari non era un obiettivo (infatti è andato alla Ternana), Di Carmine è stato sondato ma senza approfondire. Restano i nomi di Mota Carvalho e. Per quest’ultimo (seguitodall’Udinese e da qualche club stranieri) è previsto uncon il Crotone già entro questa settimana. Foto: Sito Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.