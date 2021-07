Katy Perry e Miranda Kerr | le amiche che non ti aspetti per via di Orlando Bloom

(Di giovedì 15 luglio 2021) È possibile far nascere un’amicizia con la ex del proprio fidanzato? Katy Perry e Miranda Kerr ci danno una risposta che non ammette repliche: sì, si può fare. Anche se l’uomo «in comune» è un sex symbol come Orlando Bloom. Il divo dal 2016 è legato alla cantante americana che l’anno scorso gli ha dato una bambina, Daisy Dove. Dal matrimonio con la supermodella australiana, durato dal 2010 al 2013, è nato invece il piccolo Flynn, 10 anni. Oggi, tutti insieme, formano una bella famiglia allargata. Magari all’inizio qualche comprensibile diffidenza, fra Katy e Miranda, ci sarà pur stata. Se anche fosse, non solo l’hanno superata ma sono diventate amiche vere. Tanto che la pop star, nel suo ultimo post su Instagram, ha fatto sapere di aver trascorso un mercoledì a base di yoga, al Jonathan Club di Malibu, proprio con la supermodella: «La mia prima sessione di yoga dopo la gravidanza», scrive Kate a corredo di un video in cui assieme a Miranda promuove un nuovo prodotto di Kora Organics, la linea beauty della top model.

L'ex moglie e la promessa sposa del divo in comune non hanno solo il padre dei loro figli ma anche un'amicizia speciale che non teme invidie e gelosie. Tanto che insieme hanno appena trascorso in pale ...