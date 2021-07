In aumento i contagi settimanali (+61%), calano però ricoveri e decessi. Ma per Gimbe il vero problema resta la variante Delta: a rischio 2,2 mln di over 60 senza vaccino e 2,5 mln con una dose (Di giovedì 15 luglio 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 7-13 luglio, rispetto alla precedente, un incremento del 61,4% di nuovi casi di contagio da Covid-19 (8.989 vs 5.571); si confermano invece in calo i decessi (104 vs 162), i casi attualmente positivi (40.649 vs 42.579), le persone in isolamento domiciliare (39.364 vs 41.121), i ricoveri con sintomi (1.128 vs 1.271) e le terapie intensive (157 vs 187) (figura 3). “Sul fronte dei nuovi casi – afferma il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta – si registra un netto incremento settimanale, peraltro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazionerileva nella settimana 7-13 luglio, rispetto alla precedente, un incremento del 61,4% di nuovi casi dio da Covid-19 (8.989 vs 5.571); si confermano invece in calo i(104 vs 162), i casi attualmente positivi (40.649 vs 42.579), le persone in isolamento domiciliare (39.364 vs 41.121), icon sintomi (1.128 vs 1.271) e le terapie intensive (157 vs 187) (figura 3). “Sul fronte dei nuovi casi – afferma il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta – si registra un netto incremento settimanale, peraltro ...

