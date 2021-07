**Imprese: Giorgetti istituisce Fondo da 400 mln per aziende in difficoltà** (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - E' istituito al Ministero dello sviluppo economico un Fondo da 400 milioni di euro per il sostegno delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza Covid. Lo prevede il decreto attuativo del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che è stato firmato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Si tratta di una norma, l'art.37 del decreto Sostegni, che ha l'obiettivo di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - E' istituito al Ministero dello sviluppo economico unda 400 milioni di euro per il sostegno delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza Covid. Lo prevede il decreto attuativo del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, che è stato firmato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Si tratta di una norma, l'art.37 del decreto Sostegni, che ha l'obiettivo di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in ...

Advertising

Agenparl : C.S.:Giorgetti istituisce Fondo da 400 milioni per imprese in difficoltà - - TV7Benevento : **Imprese: Giorgetti, 'fondo da 400 mln, condizioni eccezionali richiedono risposte speciali'**... - TV7Benevento : **Imprese: Giorgetti istituisce Fondo da 400 mln per aziende in difficoltà**... - ABIMAGE : Giorgetti istituisce Fondo da 400 milioni per imprese in difficoltà - luvina66 : Non è il MiSE con Giorgetti Lega che dovrebbe trattare le vertenze sui licenziamenti collettivi essendo chiaramente… -

Ultime Notizie dalla rete : **Imprese Giorgetti Carceri, la riforma è urgente ... di cui 529 milioni sono stati usati per ampliare la platea del fondo perduto alle imprese con ... Per il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti 'è irragionevole non accettare la proposta ...

"Fatevi un favore, unitevi alla nostra lotta": ecco perché stare coi 500 licenziati della Gkn ... Giancarlo Giorgetti, definisce questi " licenziamenti inevitabili " auspicando in un futuro indistinto un miglioramento dell'azione di governo e imprese più responsabili? "La solidarietà è ...

**Imprese: Giorgetti istituisce Fondo da 400 mln per aziende in difficoltà** Il Tempo Imprese: Giorgetti, non vogliono solo sussidi, ma competenze e regole certe Cercano soprattutto competenze e talenti, cioe' ecosistemi in cui si possa in modo virtuoso fare crescere talenti e competenze, mettendo a punto il sistema delle imprese in una proficua collaborazione ...

Licenziamenti, Giorgetti: “Inevitabili, ma non così” Giorgetti: “Rivoluzione ambientale e digitale creano pressioni sul mondo del lavoro”. Secondo Giorgetti, frizioni in futuro saranno sempre più all’ordine del giorno nel mondo del lavoro a causa della ...

... di cui 529 milioni sono stati usati per ampliare la platea del fondo perduto allecon ... Per il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo'è irragionevole non accettare la proposta ...... Giancarlo, definisce questi " licenziamenti inevitabili " auspicando in un futuro indistinto un miglioramento dell'azione di governo epiù responsabili? "La solidarietà è ...Cercano soprattutto competenze e talenti, cioe' ecosistemi in cui si possa in modo virtuoso fare crescere talenti e competenze, mettendo a punto il sistema delle imprese in una proficua collaborazione ...Giorgetti: “Rivoluzione ambientale e digitale creano pressioni sul mondo del lavoro”. Secondo Giorgetti, frizioni in futuro saranno sempre più all’ordine del giorno nel mondo del lavoro a causa della ...