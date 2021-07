Il Real più forte del Covid, utile anche nel 2020/21 (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Real Madrid ha reso noto il bilancio della stagione 2020/21. Il club ha registrato entrate per 653 milioni di euro (715 milioni la stagione precedente), presentando un EBITDA di 179,6 milioni, in linea con il risultato del 2019/20. Il club chiude l’esercizio con un utile di 874.000 euro, nonostante gli effetti della pandemia: si L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) IlMadrid ha reso noto il bilancio della stagione/21. Il club ha registrato entrate per 653 milioni di euro (715 milioni la stagione precedente), presentando un EBITDA di 179,6 milioni, in linea con il risultato del 2019/20. Il club chiude l’esercizio con undi 874.000 euro, nonostante gli effetti della pandemia: si L'articolo

Advertising

AndreaBricchi77 : Giustamente Luca Toni, da direttore generale del Real Madrid, spiega a tutti come ci si deve comportare. Che è com… - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Il Real più forte del Covid, bilancio in utile anche nel 2020/21 - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: Il Real più forte del Covid, bilancio in utile anche nel 2020/21 - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il Real più forte del Covid, bilancio in utile anche nel 2020/21: Il Real Madrid ha reso noto il… - CalcioFinanza : Il Real più forte del Covid, bilancio in utile anche nel 2020/21 -

Ultime Notizie dalla rete : Real più Dal crime alla storia: su Mediaset Infinity arrivano sei canali tematici internazionali tra i più noti ... special e produzioni locali, Crime+Investigation Play è un'immersione totale mondo del real crime: dai casi di cronaca nera più efferati, ai cold case irrisolti, alle biografie dei più spietati ...

Acea, l'app Waidy su acqua e ambiente si rinnova con la versione "Wow" ... la presenza di indicatori di sostenibilità real - time; la possibilità di creare percorsi a piedi, ... un viaggio in 14 tappe, dal Fontanone del Gianicolo al Parco degli Acquedotti passando per i più ...

Zidane accusa il Real Madrid: «Me ne vado perché la società non ha più fiducia in me» Corriere della Sera ... special e produzioni locali, Crime+Investigation Play è un'immersione totale mondo delcrime: dai casi di cronaca neraefferati, ai cold case irrisolti, alle biografie deispietati ...... la presenza di indicatori di sostenibilità- time; la possibilità di creare percorsi a piedi, ... un viaggio in 14 tappe, dal Fontanone del Gianicolo al Parco degli Acquedotti passando per i...