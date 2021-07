Il primo allenamento del Napoli a Dimaro | tra applausi al pubblico e Adl a bordocampo

(Di giovedì 15 luglio 2021) Oggi è iniziato il ritiro del, con ilguidato dal nuovo tecnico, Luciano Spalletti. Era presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, a bordo campo durante la seduta pomeridiana. Il patron si è intrattenuto anche in campo per parlare con Spalletti e il direttore sportivo Giuntoli Appena entrati in campo, gli azzurri, capitanati da Spalletti, hanno applaudito e salutato i tifosi presenti sulla tribuna del campo di Carciato. Dopo una prima fase di attivazione, la squadra ha poi svolto lavoro di potenza aerobica. Successivamente, lavoro tecnico a coppie e chiusura con partitina 11 ...

