Hyundai Bayon | come va il Suv compatto da città | versatile e pratico

(Di giovedì 15 luglio 2021) La novità 2021 della casa coreana è un B - Suv a utilizzo urbano , che si distingue da Kona per dimensioni ( - 2 cm di lunghezza) e contenuti. Disponibile solo con alimentazione a benzina, 1.2 litri ...

Prezzi a partire da 16.800 euro grazie al contributo all'acquisto offerto daNei concessionari ormai da poco più di un mese la nuovarappresenta la risposta della casa automobilistica coreana a tutti coloro che cercano un B - SUV compatto ma, allo stesso tempo, dotato di tanto spazio sia nel bagagliaio che per chi ...Nei concessionari ormai da poco più di un mese la nuova Hyundai Bayon rappresenta la risposta della casa automobilistica coreana a tutti coloro che cercano un B-SUV compatto ma, allo stesso tempo, ...Il mercato cambia: tre anni fa l’elettrico valeva 2000 vetture all’anno, quest’anno si avvicinerà alle 100 mila; noi di Hyundai non avevamo una vettura in questo mercato, ora ne abbiamo almeno tre. Pe ...