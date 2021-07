Advertising

FirenzePost : Firenze, MusArt Festival: in Piazza SS. Annunziata c’è Edoardo Bennato con l’ORT – Orchestra della Toscana - GoGoFirenze : MusArt Festival: Ginevra Di Marco #firenze #eventi - DaSapereit : Musart Festival torna nel centro di Firenze - GoGoFirenze : MusArt Festival: Paolo Benvegnù #firenze #eventi - wordsandmore1 : ? Musart Festival 2021, Mercoledi 14 luglio ore 21.15 Paolo Benvegnù.(FB: @MusArtFestival) Paolo Benvegnù… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze MusArt

Portalegiovani Firenze

InfoFestivalDal 14 al 27 luglio 2021 - Piazza della Santissima Annunziata " FirenzeIngresso da via de' Servi " Biglietteria piazza BrunelleschiInfo tel. 055.667566 " www.Tag cantine concertijazz Redazione 15 Luglio 2021 47 3 minuti di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlatiFestival 2021, torna il ...«Da Rossini al rock» è il titolo del concerto. Sul palco anche Giuseppe Scarpato, chitarrista fiorentino che affianca il cantautore partenopeo da molti anni, e il soprano Maria Chiara Chizzoni. La dir ...Da "Un giorno credi" a "Capitan Uncino", a "Non farti cadere le braccia". Brani che hanno segnato la carriera di Edoardo Bennato e il cantautorato italiano. E che ascolteremo lunedì 19 luglio (ore 21, ...