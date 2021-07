F1 GP Gran Bretagna, Sainz: “Incuriosito da Sprint Qualifyng” (Di giovedì 15 luglio 2021) Carlos Sainz è pronto per affrontare il GP di Silverstone, che vedrà un’importante novità regolamentare, lo Sprint Qualyfing. “Sarà importante far bene nelle prove libere di domani mattina – afferma il pilota della Ferrari – perché saranno indispensabili nella preparazione della Race che stabilirà la griglia di partenza. A Maranello abbiamo organizzato tante riunioni in vista di questo fine settimana, sono curioso di vedere come andranno le cose. Soffriamo di un forte degrado sugli pneumatici anteriori, questo è il motivo per cui abbiamo sempre faticato su questo tipo di tracciati”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Carlosè pronto per affrontare il GP di Silverstone, che vedrà un’importante novità regolamentare, loQualyfing. “Sarà importante far bene nelle prove libere di domani mattina – afferma il pilota della Ferrari – perché saranno indispensabili nella preparazione della Race che stabilirà la griglia di partenza. A Maranello abbiamo organizzato tante riunioni in vista di questo fine settimana, sono curioso di vedere come andranno le cose. Soffriamo di un forte degrado sugli pneumatici anteriori, questo è il motivo per cui abbiamo sempre faticato su questo tipo di tracciati”. SportFace.

Advertising

borghi_claudio : Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vu… - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - SkySportF1 : GP Silverstone: il meteo dal circuito della Gran Bretagna #SkyMotori #F1 #Formula1 #BritishGP - GrassoAurelio : RT @borghi_claudio: Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vuole… - Massimi88055983 : @JustCommonSens3 @ValerioMalvezzi @fdragoni Ah sì. Come mai la Gran Bretagna è sotto assedio allora? E Israele sta iniziando? -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna F1 - Leclerc e la voce sulla Red Bull: 'Gossip messo in giro da qualcuno che si annoiava' Nella conferenza stampa d'apertura del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, Charles Leclerc è tornato a parlare delle voci di mercato relative a una possibile trattativa con la Red Bull per la stagione 2022, ...

L'Inghilterra introduce la fat tax contro l'obesità Come ricorda il giornale inglese, su una popolazione di 56 milioni di perone in Gran Bretagna, ci sono circa 13 milioni di adulti obesi , esattamente il doppio di 20 anni fa. Ancora più preoccupanti ...

Variante Delta, nuovo picco in Gran Bretagna: 48.553 casi in un giorno, 63 i morti ilmessaggero.it Leclerc: "Io in Red Bull? Solo gossip" Ecco le parole con cui Charles Leclerc, nell’odierna conferenza stampa di vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna, ha allontanato le voci che lo vogliono alla Red Bull nel prossimo futuro: “Credo che ...

Nelle ultime 24 ore quasi 50mila i nuovi casi Covid nel Regno Unito Al 15 luglio, in Gran Bretagna, il numero di nuovi casi di contagio da Covid, nelle ultime 24 ore, è arrivato a 48.553, 261.832 negli ultimi 7 giorni, 64.368 (+32.6%) in più rispetto alla settimana p ...

Nella conferenza stampa d'apertura del prossimoPremio di, decimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, Charles Leclerc è tornato a parlare delle voci di mercato relative a una possibile trattativa con la Red Bull per la stagione 2022, ...Come ricorda il giornale inglese, su una popolazione di 56 milioni di perone in, ci sono circa 13 milioni di adulti obesi , esattamente il doppio di 20 anni fa. Ancora più preoccupanti ...Ecco le parole con cui Charles Leclerc, nell’odierna conferenza stampa di vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna, ha allontanato le voci che lo vogliono alla Red Bull nel prossimo futuro: “Credo che ...Al 15 luglio, in Gran Bretagna, il numero di nuovi casi di contagio da Covid, nelle ultime 24 ore, è arrivato a 48.553, 261.832 negli ultimi 7 giorni, 64.368 (+32.6%) in più rispetto alla settimana p ...