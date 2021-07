È ufficiale, la serie Loki avrà una seconda stagione (Di giovedì 15 luglio 2021) ATTENZIONE: spoiler sull’episodio finale di Loki La notizia era nell’aria, ma la conferma è arrivata solo durante l’ultimo episodio diffuso ieri, 14 luglio: la serie Loki avrà una seconda stagione. La terza produzione seriale Marvel Studios pensata per Disney+ ha ottenuto un enorme successo nelle ultime settimane e, proprio nel suo epilogo, ha concentrato rivelazioni sorprendenti e sconvolgenti che riguardano il destino del Marvel Cinematic Universe. Dopo i titoli di coda, poi, quello che tanti aspettavano: “Loki tornerà nella stagione 2” si legge su un ... Leggi su wired (Di giovedì 15 luglio 2021) ATTENZIONE: spoiler sull’episodio finale diLa notizia era nell’aria, ma la conferma è arrivata solo durante l’ultimo episodio diffuso ieri, 14 luglio: launa. La terza produzione seriale Marvel Studios pensata per Disney+ ha ottenuto un enorme successo nelle ultime settimane e, proprio nel suo epilogo, ha concentrato rivelazioni sorprendenti e sconvolgenti che riguardano il destino del Marvel Cinematic Universe. Dopo i titoli di coda, poi, quello che tanti aspettavano: “tornerà nella2” si legge su un ...

