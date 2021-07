Covid Liguria 15 luglio, 31 contagi: positivo un giocatore dello Spezia (Di giovedì 15 luglio 2021) La Sono 31 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 2.347 tamponi molecolari e 1.840 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di ... Leggi su lanazione (Di giovedì 15 luglio 2021) La Sono 31 i nuovi positivi al coronavirus insu un totale di 2.347 tamponi molecolari e 1.840 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di ...

Advertising

RegLiguria : VACCINAZIONE ANTI COVID, STASERA NUOVA OPEN NIGHT Oggi, giovedì 15 luglio dalle ore 19 alle ore 23, tutti i liguri… - ansa_liguria : Covid: in Liguria 31 contagi e un morto, in calo ricoverati - Milenaceti : 'Agli stranieri dico di venire in Liguria, assicurati in caso di contagio' - LevanteNews - qn_lanazione : Covid Liguria 15 luglio, 31 contagi: positivo un giocatore dello Spezia - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: VACCINAZIONI ANTI COVID LIGURIA 15 LUGLIO 2021 Vaccini somministrati: 1.494.375 ?? Ciclo completo: 566.499 vaccinati ?? Solo… -