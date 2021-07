Chip, l’Europa vuole essere protagonista: aumentano gli incontri ad alto livello (Di giovedì 15 luglio 2021) Negli scorsi mesi i ritardi nelle consegne di semiconduttori sono stati più lunghi rispetto alla crisi finanziaria globale del 2008-09 e quasi quanto nel marzo-aprile 2020, quando le principali economie si erano fermate a causa dei lockdown, secondo i dati di IHS Markit. I settori che hanno registrato aumenti improvvisi e imprevisti della domanda durante la pandemia e nella fase di ripresa da essa – automobili e componenti, beni per la casa e attrezzature tecnologiche – sono stati i più colpiti. La carenza di Chip proseguirà fino al 2022, quando la moderazione della domanda di componenti elettronici avvicinerà l’offerta e la domanda all’equilibrio. È questo il preoccupante ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) Negli scorsi mesi i ritardi nelle consegne di semiconduttori sono stati più lunghi rispetto alla crisi finanziaria globale del 2008-09 e quasi quanto nel marzo-aprile 2020, quando le principali economie si erano fermate a causa dei lockdown, secondo i dati di IHS Markit. I settori che hanno registrato aumenti improvvisi e imprevisti della domanda durante la pandemia e nella fase di ripresa da essa – automobili e componenti, beni per la casa e attrezzature tecnologiche – sono stati i più colpiti. La carenza diproseguirà fino al 2022, quando la moderazione della domanda di componenti elettronici avvicinerà l’offerta e la domanda all’equilibrio. È questo il preoccupante ...

