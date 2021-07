Bergamo | 30enne muore cadendo dal terzo piano del parcheggio Triangolo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 15 luglio 2021) Undi origine straniera è morto dopo essere caduto daldeldi via Manzù a. È successo poco prima delle 8 di giovedì mattina. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Questura e della Polizia locale, che stanno cercando di fare luce sull’accaduto e capire le cause della caduta. Al momento le ipotesi prese in considerazione sono quelle del gesto volontario, del malore o della caduta accidentale. Sul cadavere non sono rilevati segni di violenza e per questo sembra esclusa la pista dell’omicidio. L’impatto al suolo da una decina di metri di ...