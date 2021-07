Atp Bastad 2021, programma e orari venerdì 16 luglio: è la giornata dei quarti di finale (Di giovedì 15 luglio 2021) Si entra sempre più nelle fasi cruciali dell’Atp 25o di Bastad, manifestazione svedese che vedeva, ai nastri di partenza, tre tennisti azzurri. Con la sconfitta di Fabio Fognini contro Roberto Carballes Baena, tutti gli azzurri hanno dovuto salutare il torneo. Ancora in gara ci sono, tuttavia, le prime due teste di serie Casper Ruud e Cristian Garin, che cercheranno di staccare un pass per le semifinali. Di seguito l’order of play completo di venerdì 16 luglio. Centre Court A partire dalle 11:00: Yannick Hanfmann vs Arthur Rinderknech A seguire: Federico Coria vs Cristian Garin (2) A seguire: Casper Ruud (1) vs Elias Ymer / Henri ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Si entra sempre più nelle fasi cruciali dell’Atp 25o di, manifestazione svedese che vedeva, ai nastri di partenza, tre tennisti azzurri. Con la sconfitta di Fabio Fognini contro Roberto Carballes Baena, tutti gli azzurri hanno dovuto salutare il torneo. Ancora in gara ci sono, tuttavia, le prime due teste di serie Casper Ruud e Cristian Garin, che cercheranno di staccare un pass per le semifinali. Di seguito l’order of play completo di16. Centre Court A partire dalle 11:00: Yannick Hanfmann vs Arthur Rinderknech A seguire: Federico Coria vs Cristian Garin (2) A seguire: Casper Ruud (1) vs Elias Ymer / Henri ...

