Alessia Macari è incinta | pantano sul nome del nascituro

(Di giovedì 15 luglio 2021), ex Ciociara di “Avanti un altro” e prima vincitrice del GfVip, aspetta il primo figlio: il toto-è un vicolo cieco Ex Ciociara di “Avanti un altro” e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip datata 2016,ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio. Il volo della cicogna approderà tra dicembre e gennaio prossimi, tuttavia non si sa ancora se ilsarà maschio o femmina:e suo marito, il calciatore trentunenne Oliver Kragl, lo renderanno noto nei prossimi mesi, nel corso di un “reveal party” ...

, l'ex Ciociara del fortunatissimo programma condotto da Paolo Bonolis, Avanti un altro e inquilina della prima edizione del Grande fratello vip, è incinta ed è al settimo cielo.