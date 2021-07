Villagrazia di Carini | Muore sedicenne in un incidente stradale

(Di mercoledì 14 luglio 2021) . In gravi condizioni suo fratello, anche lui coinvolto nel sinistro Screenshotdidi, nel palermitano. Unha funestato la serenità di questa splendida area della Sicilia, unch ha posto fine all’esistenza di un ragazzo di soli 16 anni. Siamo nella zona del Bivio Foresta e da quanto risulta da una prima, sommaria ricostruzione, l’auto su cuui viaggiavano i due giovani, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un muro. Ti potrebbe ...

Un ragazzo di 16 anni è morto in un drammatico incidente avvenuto a Villagrazia di Carini (Pa), nella zona del Bivio Foresta. Una lancia Y è finita contro un muro e dopo una serie di carambole ha preso fuoco. A bordo c'erano due fratelli, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco.