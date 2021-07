Vade retro Irini

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo le gravi violazioni dei libici nel contenimento dei flussi migratori verso l’Europa, ora il Pd vuole proporre al governo un piano per affidare l’addestramento della Guardia costiera di Tripoli all’Ue. L’obiettivo del segretario Enrico Letta, che era premier ai tempi di Mare Nostrum, è di responsabilizzare anche gli altri paesi europei sulla sicurezza dei confini esterni dell’Unione. L’idea di affidare alla missionel’addestramento dei libici è in discussione da tempo e non è una novità. Alla vigilia della discussione in Parlamento del rinnovo del sostegno alla Guardia costiera libica, il piano sembra ragionevole, ma deve scontrarsi con delle difficoltà che ...