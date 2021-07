USA | scorte petrolio settimanali in calo oltre attese

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono ancora ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 9 luglio 2021, sono scesi di 7,9 milioni a 437,6 MBG, controper una diminuzione di 4,3 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un incremento di 3,7 milioni a 142,3 MBG, controper un aumento di circa 0,9 milioni, mentre ledi benzine hanno registrato un aumento di 1 milione a quota 236,5 MBG (era atteso undi circa 1,7 milioni). Le riserve strategiche ...

