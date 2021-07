Transizione ecologica, IEG e Università di Bologna danno il via a Scuola di Alta formazione (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Collaborare in maniera strutturata sul tema dell’Economia Circolare, oggi di grande attualità e rilievo strategico. Questo l’obiettivo dell’accordo triennale siglato tra l’Università di Bologna e Italian Exhibition Group (Ieg). Nell’ambito dell’accordo, – spiega IEG in una nota – nasce l’organizzazione di una Scuola di Alta formazione per la Transizione ecologica rivolta a imprese, enti e associazioni promossa da Ecomondo – Italian Exhibition Group e diretta dall’Università di Bologna, in collaborazione con Rete Ambiente. ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Collaborare in maniera strutturata sul tema dell’Economia Circolare, oggi di grande attualità e rilievo strategico. Questo l’obiettivo dell’accordo triennale siglato tra l’die Italian Exhibition Group (Ieg). Nell’ambito dell’accordo, – spiega IEG in una nota – nasce l’organizzazione di unadiper larivolta a imprese, enti e associazioni promossa da Ecomondo – Italian Exhibition Group e diretta dall’di, in collaborazione con Rete Ambiente. ...

