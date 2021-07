Skoda Kodiaq - La gamma aggiornata si completa con le versioni RS e Laurin&Klement

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Lail restyling dellaintroducendo nel listino italiano leRS e Laurin&Klement. Sportiva la prima, lussuosa la seconda, saranno in prevendita da subito con consegne previste a ottobre, prezzi che partono rispettivamente da 47.600 e 41.050 euro. Per entrambe le varianti è sempre prevista la possibilità di ordinare come optional l'allestimento sette posti. La RS da 245 CV. LaRS è dedicata ai clienti che cercano un bilanciamento tra prestazioni, piacere di guida e praticità. Questa versione della Suv boema adotta infatti il 2.0 TSI nella ...

blokeridesabike : @saintlocks Volvo xc40 60 90? Skoda kodiaq? Audi q5?

La gamma della nuova Skoda Kodiaq si arricchisce delle versioni RS e Laurin&Klement, da oggi ordinabili in Italia. Le due versioni si collocano al vertice dell'offerta per il rinnovato modello in quanto a performance ed ...