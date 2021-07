Serie A 2021/2022, Juventus: il calendario completo e tutte le partite (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ci siamo: come ogni anno con la compilazione del calendario inizia in qualche modo la nuova Serie A 2021/2022 e tra le deluse dello scorso anno c’è la Juventus, che dopo il quarto posto vuole a tutti i costi tornare a vincere lo scudetto richiamando Massimiliano Allegri. E andiamo allora a scoprire il calendario completo dei bianconeri con tutte le partite e le date delle giornate di campionato, ricordando come i trentotto turni non sono a specchio come le scorse annate tra andata e ritorno. PRIMA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ci siamo: come ogni anno con la compilazione delinizia in qualche modo la nuovae tra le deluse dello scorso anno c’è la, che dopo il quarto posto vuole a tutti i costi tornare a vincere lo scudetto richiamando Massimiliano Allegri. E andiamo allora a scoprire ildei bianconeri conlee le date delle giornate di campionato, ricordando come i trentotto turni non sono a specchio come le scorse annate tra andata e ritorno. PRIMA ...

Advertising

Inter_TV : ??? | CALENDARIO ?? Di corsa verso la nuova stagione ?? ? ?? Oggi sorteggio del calendario della Serie A 2021/22: appu… - SuperQuarkRai : In attesa che stasera, #14luglio, inizi la nuova serie di sette puntate di #Superquark, ci vediamo Piero Angela che… - Gazzetta_it : La Juwembley al via col nuovo Allegri e la spinta degli Euroeroi - cladam86 : #Napoli in casa contro il Venezia nella prima giornata della Serie A 2021/2022 - Ciro_Scg : RT @CalcioFinanza: Serie A, ecco la prima giornata del campionato 2021/22 -