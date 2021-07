SELVAGGIA LUCARELLI | “NON SACRIFICO PIÙ LA MIA VITA PER CHI RIFIUTA DI VACCINARSI”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) C’è grande allarme per la variante Delta e c’è il terrore psicologico ed economico per future restrizioni o lockdown. Gli ultimi dati confermano che la maggioranza dei nuovi contagiati e ospedalizzati sono i non vaccinati e chi non ancora non ha completato il ciclo vaccinale (14 giorni dopo la seconda dose si attiva la protezione più alta). Sul tema che sta dividendo più la politica che l’opinione pubblica, intervienecon un pensiero che credo trovi d’accordo la maggioranza del popolazione di buonsenso. Perché non, esponendo se stessi, gli altri e il sistema economico al Covid e ad un ennesimo lockdown che ...

L'atelier in questione è quello dello scultore cesenate Leonardo Lucchi, mentre la destinataria dell'invito è la giornalista. A rivolgerglielo, per conto dell'atelier è Matteo ...Basta no vax. Basta indecisi.contro chi tentenna sul vaccino contro il Covid - 19: 'Facciamo come in Francia. Non voglio più sacrificare la mia vita. State a casa voi!'. Il Presidente della Francia, Emmanuel ...