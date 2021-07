Sacha Baron Cohen: archiviata la causa per diffamazione avanzata dal politico Roy Moore contro la star (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un giudice ha accolto le richieste dei legali di Sacha Baron Cohen archiviando la causa per diffamazione avanzata da Roy Moore dopo la messa in onda di Who Is America?. La causa per diffamazione di Roy Moore contro Sacha Baron Cohen sembra essere stata definitivamente archiviata a distanza di tre anni. La diatriba era nata a causa di un episodio di Who Is America? che aveva portato il politico a chiedere 95 ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un giudice ha accolto le richieste dei legali diarchiviando laperda Roydopo la messa in onda di Who Is America?. Laperdi Roysembra essere stata definitivamentea distanza di tre anni. La diatriba era nata adi un episodio di Who Is America? che aveva portato ila chiedere 95 ...

