Roger Federer dice addio alle Olimpiadi di Tokyo

(Di mercoledì 14 luglio 2021) NientediperFederer. A soli dieci giorni dall'apertura dei Giochi, il campione elvetico si è visto costretto al forfait per i postumi di un infortunio. Lo ha annunciato lui stesso sui social spiegando il problema: «Durante la stagione sull’erba, purtroppo, ho subito un contraccolpo al ginocchio e mi sono rassegnato a dovermi ritirare dai Giochi Olimpici. Sono molto deluso, perché è stato un onore e un momento importante della mia carriera ogni volta che ho rappresentato la Svizzera. Ho già iniziato la riabilitazione con la speranza di tornare nel circuito entro la fine dell’estate. Auguro buona fortuna a tutta la ...

Advertising

MafeHuecos : RT @JoshMattar: Roger Federer le dice no a #Tokyo2020. - JoshMattar : Roger Federer le dice no a #Tokyo2020. - Fprime86 : RT @LaLuciM: Roger Federer è il tennis, e chi dice il contrario, o proferisce parola oggi, è meglio che si dia allo sci d’acqua, o al kite-… - LaLuciM : Roger Federer è il tennis, e chi dice il contrario, o proferisce parola oggi, è meglio che si dia allo sci d’acqua, o al kite-surf. -

Ultime Notizie dalla rete : Roger Federer dice

no alle Olimpiadi . O meglio, il ginocchio dello svizzerono, un'altra volta. Il numero 9 al mondo del ranking atp, già oro olimpico a Pechino 2008, non sarà parte della ...no alle . O meglio, il ginocchio dello svizzerono, un'altra volta. Il numero 9 al mondo del ranking atp, già ..., ... Auguro al team svizzero le migliori fortune', chiude, che ...