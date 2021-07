Patrick Zaki: altri 45 giorni di custodia cautelare. I giudici egiziani non mollano, furiosi i sostenitori del giovane (Di mercoledì 14 luglio 2021) E' stata prolungata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell'anno scorso per propaganda sovversiva su internet. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 luglio 2021) E' stata prolungata di45lain carcere al Cairo di, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell'anno scorso per propaganda sovversiva su internet. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Patrick Zaki, custodia in carcere rinnovata per altri 45 giorni. Amnesty: “Sentenza crudele, il governo italiano co… - HuffPostItalia : Altri 45 giorni dietro le sbarre per Patrick Zaki. Lo studente è in carcere da 523 giorni - amnestyitalia : Ci sono volute 48 ore per conoscere un esito che purtroppo molti davamo per scontato, una sentenza ancora una volta… - Italia_Notizie : Zaki è stato interrogato per due ore: inflitti altri 45 giorni di carcere - formicheumane : RT @SkyTG24: Zaki, altri 45 giorni di custodia cautelare -