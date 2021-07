Advertising

DiMarzio : #Napoli, #Lozano dimesso dall'ospedale: lascerà il ritiro - Gazzetta_it : Napoli, sospiro di sollievo: #Lozano non ha complicazioni neurologiche - claudioruss : La nazionale messicana informa che Hirving #Lozano ha lasciato il ritiro della nazionale a Dallas, dopo aver effett… - sportli26181512 : Napoli, Lozano dimesso dall'ospedale: Effettuati anche gli esami neurologici pertinenti: l'esito è stato favorevole… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Napoli, Lozano dimesso dall'ospedale: le sue condizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lozano

- Buone notizie per il: Hirvingè stato dimesso dall'ospedale di Dallas, a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti cui si è sottoposto il giocatore. A darne notizia è stata la selezione messicana ...Per ildagli USA arrivano buone notizie su. Secondo quanto riportato dalla Federcalcio messicana gli esami neurologici a cui si è sottopostoa Dallas hano dato esito favorevole. L'...NAPOLI - Buone notizie per il Napoli: Hirving Lozano è stato dimesso dall'ospedale di Dallas, a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti cui si è sottoposto il giocatore. A darne notizia è ...Buone notizie per il Napoli: Hirving Lozano ha lasciato l’ospedale dove era ricovera in Messico Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Hirving Lozano. Il messicano, vittima d ...