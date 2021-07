L’accesa discussione tra Bonucci e la polizia prima della sfilata (non autorizzata) in pullman | VIDEO (Di mercoledì 14 luglio 2021) Leonardo Bonucci e il capitano della Nazionale Giorgio Chiellini avrebbero fatto pressioni sulle forze dell’ordine in servizio a Roma che ribadivano il “no” alla sfilata del pullman scoperto per le strade della Capitale. Lo rivela il prefetto di Roma Matteo Piantedosi nella clamorosa intervista rilasciata al Corriere. “Mi risulta che Chiellini e Bonucci hanno rappresentato con determinazione il loro intendimento al personale in servizio d’ordine; a quel punto non si è potuto far altro che prendere atto della situazione e gestirla nel miglior modo possibile”, dice ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Leonardoe il capitanoNazionale Giorgio Chiellini avrebbero fatto pressioni sulle forze dell’ordine in servizio a Roma che ribadivano il “no” alladelscoperto per le stradeCapitale. Lo rivela il prefetto di Roma Matteo Piantedosi nella clamorosa intervista rilasciata al Corriere. “Mi risulta che Chiellini ehanno rappresentato con determinazione il loro intendimento al personale in servizio d’ordine; a quel punto non si è potuto far altro che prendere attosituazione e gestirla nel miglior modo possibile”, dice ...

Advertising

anteprima24 : ** Accesa #Discussione dopo un #Tamponamento: l'intervento dei Carabinieri riporta la calma **… - treck3cktreck : Discussione accesa con papà grillopiddino meridionalista: P:L'Italia fa schifo, non tifo la nazionale perché non c… - Mandrak34656126 : @anari56 Questo essere ha vergognosamente usato un dolore (la, morte) per i suoi scopi di propaganda, visto l acce… - Fede04590516 : Comunque il post doveva pubblicarlo lui o anche lui nonostante la litigata per dare il messaggio che l’amore di due… - SanSeveroNews : In questi giorni l'argomento è diventato oggetto di accesa discussione nella nostra città. Ho avuto un confronto co… -

Ultime Notizie dalla rete : L’accesa discussione Accesa discussione dopo un tamponamento: l'intervento dei Carabinieri riporta la calma anteprima24.it