La variante Delta si diffonde: torna il coprifuoco in Spagna. Oms: "Cautela nei viaggi" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo riporta il quotidiano catalano La Vanguardia, sottolineando che continuano ad aumentare i pazienti covid negli ospedali e nelle terapie intensive, mentre nelle ultime 24 ore ci sono stati sei ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo riporta il quotidiano catalano La Vanguardia, sottolineando che continuano ad aumentare i pazienti covid negli ospedali e nelle terapie intensive, mentre nelle ultime 24 ore ci sono stati sei ...

Advertising

borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - FratellidItalia : ?? Difendere i confini è un dovere ???? #DifendiamolItalia #BastaSbarchi ?? Link: - fattoquotidiano : Speranza: “Siamo ancora dentro un’epidemia terribile. Guai a pensare che sia finita, crescita contagi per variante… - QPeriscopica : RT @fcolarieti: Variante Delta inarrestabile. Solo il vaccino non basta. Incidenza in crescita anche nei Paesi ad alta copertura. E ora in… - LuigiColline : RT @Freedom03661447: MORTI PER VARIANTE DELTA: IL 60% SONO VACCINATI. I DATI DEL MINISTERO DELLA SALUTE BRITANNICO -