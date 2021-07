Kanye West e Irina Shayk, il mistero della coppia che forse non c’è (per scelta di lei?) (Di mercoledì 14 luglio 2021) La chiacchieratissima relazione tra Kayne West, 44 anni, e Irina Shayk, 35, dati per coppia dallo scorso giugno, forse non è mai iniziata. Per volontà della la supermodella russa, pare. Un insider ha rivelato a Page Six, informatissimo sito di gossip del New York Post, che il rapper ha invitato la Shayk a seguirlo a Parigi per assistere a una sfilata di moda. Ma lei non ci è voluta andare. Il motivo? «Evitare che la stampa continui a sostenere che tra loro è sbocciato l’amore. Se si fosse presentata con lui a Parigi, avrebbe dato la stura ad altri titoli di giornale, ad altri pettegolezzi». Infondati, a quanto pare: «Per Irina Kanye è semplicemente un amico, niente di più». La supermodella, dopo la rottura con Bradley Cooper da cui ha avuto la piccola Lea de Seine, «è single. E sta bene così. Al momento non cerca relazioni». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 luglio 2021) La chiacchieratissima relazione tra Kayne West, 44 anni, e Irina Shayk, 35, dati per coppia dallo scorso giugno, forse non è mai iniziata. Per volontà della la supermodella russa, pare. Un insider ha rivelato a Page Six, informatissimo sito di gossip del New York Post, che il rapper ha invitato la Shayk a seguirlo a Parigi per assistere a una sfilata di moda. Ma lei non ci è voluta andare. Il motivo? «Evitare che la stampa continui a sostenere che tra loro è sbocciato l’amore. Se si fosse presentata con lui a Parigi, avrebbe dato la stura ad altri titoli di giornale, ad altri pettegolezzi». Infondati, a quanto pare: «Per Irina Kanye è semplicemente un amico, niente di più». La supermodella, dopo la rottura con Bradley Cooper da cui ha avuto la piccola Lea de Seine, «è single. E sta bene così. Al momento non cerca relazioni».

