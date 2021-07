Intervista esclusiva a Djs From Mars – da Marte sulla Terra. (Di mercoledì 14 luglio 2021) Intervista esclusiva a Djs From Mars. Sono un team di produzione. Sono noti per i loro mashup di canzoni popolari trasformate in musica dance elettronica. Il progetto nasce nel 2003 dall’incontro dei giovani produttori Luca Emanuele Ventafridda (aka Ventafunk) e Massimiliano Garino (aka Aqualuce), in Bliss Corporation, etichetta italiana famosa per il progetto Eiffel 65 alla fine degli anni ’90. Entrambi stavano producendo canzoni per l’etichetta sotto diversi soprannomi. Fu solo dopo pochi anni e diversi brani insieme che iniziarono il progetto comune “DJs From Mars”. I loro video su ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 14 luglio 2021)a Djs. Sono un team di produzione. Sono noti per i loro mashup di canzoni popolari trasformate in musica dance elettronica. Il progetto nasce nel 2003 dall’incontro dei giovani produttori Luca Emanuele Ventafridda (aka Ventafunk) e Massimiliano Garino (aka Aqualuce), in Bliss Corporation, etichetta italiana famosa per il progetto Eiffel 65 alla fine degli anni ’90. Entrambi stavano producendo canzoni per l’etichetta sotto diversi soprannomi. Fu solo dopo pochi anni e diversi brani insieme che iniziarono il progetto comune “DJs”. I loro video su ...

Advertising

TIM_music : A #CasaComello è arrivato il momento del tanto atteso TEST della personalità! Come se la sarà cavata la grintosa… - acmilan : 'This is my second skin' ??? Davide Calabria's exclusive interview upon his contract renewal 'Questa è la mia secon… - acmilan : ??? 'Ready for the new season' Sandro's exclusive interview with Milan TV ??? ??? 'Sono pronto per questa stagione'… - rosatoeu : Riccardo Fogli su i Pooh: ” Ora ci sentiamo fragili”. Intervista esclusiva a Riccardo Fogli, uno dei componenti del… - Gazzetta_it : Lorenzo #Musetti: 'Federer, LeBron, la maturità, la palestra e la dieta: vi svelo i miei segreti'. Intervista esclu… -