Inter, 16-0 contro il Sarnico in allenamento congiunto: tripletta di Pinamonti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Comincia a prendere forma l’Inter di Simone Inzaghi, protagonista di un allenamento congiunto con il Sarnico, compagine di prima categoria. Presso il Suning Training Centre, le due squadre hanno dato vita ad una sessione di due tempi da 45 minuti. 16-0 il risultato finale in favore dei nerazzurri, nove i giocatori a segno. Questo l’elenco dei marcatori: Satriano (5), Pinamonti (3), Mulattieri (2), Dimarco, Gagliardini, Ranocchia, D’Ambrosio, Nunziatini e Colidio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Comincia a prendere forma l’di Simone Inzaghi, protagonista di uncon il, compagine di prima categoria. Presso il Suning Training Centre, le due squadre hanno dato vita ad una sessione di due tempi da 45 minuti. 16-0 il risultato finale in favore dei nerazzurri, nove i giocatori a segno. Questo l’elenco dei marcatori: Satriano (5),(3), Mulattieri (2), Dimarco, Gagliardini, Ranocchia, D’Ambrosio, Nunziatini e Colidio. SportFace.

Advertising

DiMarzio : Lo #Sporting contro l'#Inter e #JoaoMario: 'Espediente per aggirare un accordo' - Tele_Nicosia : L’Inter riparte contro il Genoa, la Juventus debutta a Udine - zazoomblog : Inter Inzaghi: “Lavoriamo per farci trovare pronti vogliamo partire bene contro il Genoa” - #Inter #Inzaghi: #“Lav… - ClaudioStiglia1 : @NonEvoluto Ti metto io un po' di pepe Jakobsen: se i nostri mediani vanno in finale di Coppa d'Africa, non giocano… - FeafForNobody : mio padre vuole portarmi ad una partita della juve contro l'inter per farmi vedere Federico e Nicolò. grazie babbo, ti adoro. -