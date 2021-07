Gazzetta it da record | lunedì quasi 7 milioni di visitatori unici

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Un trionfo azzurro per la Nazionale, un grande successo rosa per ladello Sport.la festa per l'impresa di Mancini e dei suoi uomini ha permesso al sito.it di raggiungere 6,9di, con oltre 6,2di video views (fonte Adobe Analytics). Si tratta di un nuovoassoluto. L'exploit è stato certamente favorito ...

...di Mancini e dei suoi uomini ha permesso al sito.it di raggiungere 6,9 milioni di visitatori unici, con oltre 6,2 milioni di video views (fonte Adobe Analytics). Si tratta di un nuovo...Gli italiani in gara saranno 384 (ilnazionale in occasione di una competizione del genere). Il programma di Tokyo 2020: orari (21 - 25 luglio) Programma Olimpiadi Tokyo 2020 MERCOLED Ì 21 ...Vezio Trifoni Cosa potrà raccontare Matteo Berrettini ai nipoti di quell’11 luglio 2021 ? «Qualcosa di straordinario. Ho giocato la finale nel più importante torneo di tennis per tradizione e immagine ...Cavriago. I mozziconi di sigaretta impiegano anni a decomporsi, e nel farlo rilasciano sostanze chimiche nell’ambiente. Per la quantità di cicche prodotte dai fumatori di tutto il mondo, sono consider ...