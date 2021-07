Festa degli Azzurri sul bus | la replica della Figc | “Scelta condivisa con le istituzioni”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La Federazione italiana giuoco calcio () risponde alla polemica sugli assembramenti che si sono creati dopo la sfilata col bus scopertoNazionale italiana. La parataper le stradeCapitale “non era autorizzata”, secondo quanto ha dichiarato il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, nell’intervista di questa mattina al Corriere. “Non è nostra intenzione alimentare ulteriori polemiche, perché non vogliamo trasformare un momento di gioia nazionale in un argomento di divisione“, ha detto il presidente, Gabriele Gravina, nella nota di ...

Un piccolo caso diplomatico per la festa della nazionale italiana. Ne parla l'edizione odierna di Dagospia: "Ieri c'è mancato poco che saltasse la festa degli azzurri a Palazzo Chigi. Per tutta la gio ..."Non è nostra intenzione alimentare ulteriori polemiche, perché non vogliamo trasformare un momento di gioia nazionale in un argomento di divisione". Sono le dichiarazioni del presidente della Figc, G ...