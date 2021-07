Ddl Zan salvo per un voto, Salvini-Renzi: “Così non passa” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un voto con i brividi segna la seconda giornata del ddl Zan al Senato. A Palazzo Madama non passa la bordata del centrodestra, che propone la sospensiva della legge Zan. “Rimandiamola in Commissione, diamoci altri 15 giorni”, è la richiesta del capogruppo leghista Massimiliano Romeo. I senatori votano, resta la linea a difesa della permanenza in Aula della legge, ma i numeri del Senato danno il margine minimo, solo un voto in più (136 a 135) che permette di stoppare la sospensione. Matteo Salvini fa la voce grossa: “Il voto – dice lasciando Palazzo Madama, prima di incontrare Draghi – dimostra che la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Uncon i brividi segna la seconda giornata del ddl Zan al Senato. A Palazzo Madama nonla bordata del centrodestra, che propone la sospensiva della legge Zan. “Rimandiamola in Commissione, diamoci altri 15 giorni”, è la richiesta del capogruppo leghista Massimiliano Romeo. I senatori votano, resta la linea a difesa della permanenza in Aula della legge, ma i numeri del Senato danno il margine minimo, solo unin più (136 a 135) che permette di stoppare la sospensione. Matteofa la voce grossa: “Il– dice lasciando Palazzo Madama, prima di incontrare Draghi – dimostra che la ...

