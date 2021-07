Calciomercato Milan, il PSG ci prova per un top player rossonero (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il PSG è insaziabile e il Milan dovrà fare i conti sul Calciomercato con i parigini. La società francese, infatti, dopo Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma e Ramos, punta un top player rossonero, come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport. Leonardo, ds del Paris, avrebbe contattato il Milan con un’offerta di 40mln di euro cash per Theo Hernandez, individuato come terzino sinistro ideale per la squadra di Pochettino. Calciomercato Milan, IL PSG VUOLE THEO Il Milan è alla ricerca di rinforzi da regalare a Stefano Pioli, in vista della nuova ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il PSG è insaziabile e ildovrà fare i conti sulcon i parigini. La società francese, infatti, dopo Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma e Ramos, punta un top, come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport. Leonardo, ds del Paris, avrebbe contattato ilcon un’offerta di 40mln di euro cash per Theo Hernandez, individuato come terzino sinistro ideale per la squadra di Pochettino., IL PSG VUOLE THEO Ilè alla ricerca di rinforzi da regalare a Stefano Pioli, in vista della nuova ...

