Atp Newport 2021, Paolo Lorenzi eliminato all'esordio

Semaforo rosso per Paolo Lorenzi nell'Atp di Newport 2021. L'unico azzurro al via nel main draw sull'erba di Rhode Island, che chiude la stagione su questa superficie, si arrende all'americano Maxime Cressy per 6-1 6-2. Bastano 62 minuti all'attuale numero 155, di origini francesi, al mondo per archiviare la pratica contro il 39enne senese, che prosegue il digiuno di vittorie tra Atp e Challenger che perdura da aprile e dal successo al primo turno a Roma su Maden. Negli altri match di giornata, da segnalare l'affermazione del 42enne Ivo Karlovic su Bernabe Zapata Miralles per 6-7 6-1 6-4 che vale l'accesso agli ottavi di ...

