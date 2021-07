Variante Delta, Speranza: “In Italia e Ue ripresa contagi significativa” (Di martedì 13 luglio 2021) “In Italia e in Europa ci sono elementi significativi di ripresa dei contagi per la Variante Delta” del coronavirus Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento al ‘Women20 Summit’ a Roma ribadendo: “Siamo ancora dentro alla pandemia, guai ad abbassare la guardia”. “Oggi – ha aggiunto – abbiamo superato i 58 milioni di dosi” di vaccino anti-Covid “somministrate”. La campagna procede al ritmo di oltre 500mila dosi al giorno, ha evidenziato: 550mila le somministrazioni di ieri. “Questo è un momento in cui in tutto il mondo, in Europa in particolare e in alcuni ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) “Ine in Europa ci sono elementi significativi dideiper la” del coronavirus Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, nel suo intervento al ‘Women20 Summit’ a Roma ribadendo: “Siamo ancora dentro alla pandemia, guai ad abbassare la guardia”. “Oggi – ha aggiunto – abbiamo superato i 58 milioni di dosi” di vaccino anti-Covid “somministrate”. La campagna procede al ritmo di oltre 500mila dosi al giorno, ha evidenziato: 550mila le somministrazioni di ieri. “Questo è un momento in cui in tutto il mondo, in Europa in particolare e in alcuni ...

AlbertoBagnai : Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito… - fattoquotidiano : A Londra è saltata ogni regola: tifosi ubriachi e senza le mascherine [di @lVendemiale] - RaiNews : Contagi da covid di nuovo in salita anche nel nostro Paese, spinti dalla diffusione della cosiddetta variante Delta… - TerryEmpyre : RT @Adnkronos: #VarianteDelta, Speranza: 'In Italia ed Europa ripresa contagi significativa'. - Bobbio65M : RT @doluccia16: In GB, ci sono oltre 31mila nuovi casi di covid, dovuti alla variante delta, tutti o quasi (a detta di Burioni) tra i non v… -