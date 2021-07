Traffico Roma del 13-07-2021 ore 19:30 (Di martedì 13 luglio 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare diminuiscono gradualmente gli spostamenti sulla carreggiata esterna tra Laurentina e tuscola Ma attenzione tra Cassia bis Flaminia in interna a causa di un incidente raccomandiamo inoltre che sempre prudenza per il maltempo con pioggia e vento forte in particolare su gran parte della rete autostradale del Lazio ancora sostenuta la circolazione su via Delle Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni mentre rimane scorrevole il Traffico sulla Tangenziale Est più Traffico in questo tardo pomeriggio sulla Pontina per un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 luglio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare diminuiscono gradualmente gli spostamenti sulla carreggiata esterna tra Laurentina e tuscola Ma attenzione tra Cassia bis Flaminia in interna a causa di un incidente raccomandiamo inoltre che sempre prudenza per il maltempo con pioggia e vento forte in particolare su gran parte della rete autostradale del Lazio ancora sostenuta la circolazione su via Delle Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni mentre rimane scorrevole ilsulla Tangenziale Est piùin questo tardo pomeriggio sulla Pontina per un ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Renzi e Lucio Presta indagati per finanziamento illecito Lo rende noto un'anticipazione del quotidiano 'Domani', secondo cui la procura di Roma 'ha iscritto ... L'INDISCREZIONE Nuova inchiesta su Tiziano Renzi, il pm: 'Traffico di... FIRENZE Renzi indagato ...

Dall'1 agosto stop alle grandi navi a Venezia ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che dichiara, sulla base del Codice per i ... Il provvedimento supera le stesse prescrizioni dell'Unesco, limitando il traffico alle navi di ...

Traffico Roma del 13-07-2021 ore 10:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Dall’1 agosto stop alle grandi navi a Venezia L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

"Quadraro non è una discarica", abitanti bloccano strada a Roma Protesta dei cittadini alla periferia di Roma al grido: "Il Quadraro non è una discarica". Circa 200 persone sono scese in strada bloccando il traffico su via Tuscolana, all'altezza appunto del popola ...

