Temptation Island: vince l'amore tra Claudia e Ste (Di martedì 13 luglio 2021) La terza puntata di Temptation Island ha visto come protagonisti Claudia e Ste. La coppia, fidanzata da quattro anno e mezzo, ha deciso di partecipare al programma di Canale 5 per eliminare ogni dubbio nella fidanzata. Le loro nozze sono fissate per il mese di agosto di quest'anno dopo che sono state spostate lo scorso anno a causa della pandemia di Covid. L'idea di convolare a nozze però ha reso Claudia molto ansiosa e nell'ultimo periodo tra lei e il fidanzato le cose non stanno andando molto bene. Proprio per questo motivo la giovane ha deciso di partecipare a Temptation Island allo ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 luglio 2021) La terza puntata diha visto come protagonistie Ste. La coppia, fidanzata da quattro anno e mezzo, ha deciso di partecipare al programma di Canale 5 per eliminare ogni dubbio nella fidanzata. Le loro nozze sono fissate per il mese di agosto di quest'anno dopo che sono state spostate lo scorso anno a causa della pandemia di Covid. L'idea di convolare a nozze però ha resomolto ansiosa e nell'ultimo periodo tra lei e il fidanzato le cose non stanno andando molto bene. Proprio per questo motivo la giovane ha deciso di partecipare aallo ...

Advertising

littlemixftlodo : RT @voglioungelatoo: puliamo un po' la TL dopo tutti sti casi umani di temptation Island VI PREGO STO VIDEO È STUPENDO - tempoweb : Manuela e Stefano al limite. 'Vuole una come Cicciolina' e partono le lacrime a #TemptationIsland #tv #13luglio… - sherlockgot1 : RT @bwoahgirl: A non guardare Temptation Island siamo rimaste io ed io. Ottimo direi. - infoitcultura : Temptation Island, il meglio e il peggio della terza puntata - PasqualeMarro : #TemptationIsland: #ClaudiaeSte sorprendono i fan per la loro scelta -