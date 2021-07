Serie A 2021/2022, sorteggio calendario in tv: data, orario e diretta streaming (Di martedì 13 luglio 2021) La Lega Serie A ha reso noto che nella giornata di domani 14 luglio, alle ore 18.30, sarà presentato il calendario della Serie A TIM 2021/2022. Sono stati svelati i criteri che porteranno alla composizione del calendario con la novità delle gare del girone di ritorno in ordine diverso: non potranno essere programmati i derby nella prima e nell’ultima giornata; divieto dei big match (tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano) nei turni infrasettimanali; divieto di ripetere incontri già disputati alla ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) La LegaA ha reso noto che nella giornata di domani 14 luglio, alle ore 18.30, sarà presentato ildellaA TIM. Sono stati svelati i criteri che porteranno alla composizione delcon la novità delle gare del girone di ritorno in ordine diverso: non potranno essere programmati i derby nella prima e nell’ultima giornata; divieto dei big match (tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano) nei turni infrasettimanali; divieto di ripetere incontri già disputati alla ...

