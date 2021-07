Petrolio: in calo a New York a 73,81 dollari (Di martedì 13 luglio 2021) Il Petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,39% a 73,81 dollari al barile. . 13 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) Ilina New, dove le quotazioni perdono lo 0,39% a 73,81al barile. . 13 luglio 2021

Advertising

fisco24_info : Petrolio: in calo a New York a 73,81 dollari: Quotazioni perdono lo 0,39% - JohnHard3 : Prezzo del petrolio in calo: perché lo scenario torna incerto - zazoomblog : Petrolio: a New York chiude in calo a 7410 dollari - #Petrolio: #chiude #dollari - TV7Benevento : Petrolio: a New York chiude in calo a 74,10 dollari... - infoiteconomia : Prezzo del petrolio in calo: perché lo scenario torna incerto -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio calo Petrolio: in calo a New York a 73,81 dollari Il petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,39% a 73,81 dollari al barile. . 13 luglio 2021

IEA, mercato petrolifero sotto pressione se OPEC+ non aumenta offerta Dopo due mesi consecutivi di calo, la domanda mondiale di petrolio è aumentata di circa 3,2 milioni di barili al giorno (MB/giorno), a quota 96,8 MB/giorno, nel mese di giugno . È quanto si legge nell'Oil Market Report del mese ...

Petrolio: in calo a New York a 73,81 dollari Tiscali.it Petrolio: in calo a New York a 73,81 dollari (ANSA) - NEW YORK, 13 LUG - Il petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,39% a 73,81 dollari al barile. (ANSA).

Petrolio, mercati: quotazioni in rialzo Wti a 74,26 dollari. Quotazioni del petrolio, in avvio di giornata, sui mercati. L’ indice Wti è quotato 74,26 dollari al barile e segna un progresso dello 0,22%, mentre il Brent avanza dello 0,19% a ...

Ilina New York, dove le quotazioni perdono lo 0,39% a 73,81 dollari al barile. . 13 luglio 2021Dopo due mesi consecutivi di, la domanda mondiale diè aumentata di circa 3,2 milioni di barili al giorno (MB/giorno), a quota 96,8 MB/giorno, nel mese di giugno . È quanto si legge nell'Oil Market Report del mese ...(ANSA) - NEW YORK, 13 LUG - Il petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,39% a 73,81 dollari al barile. (ANSA).Wti a 74,26 dollari. Quotazioni del petrolio, in avvio di giornata, sui mercati. L’ indice Wti è quotato 74,26 dollari al barile e segna un progresso dello 0,22%, mentre il Brent avanza dello 0,19% a ...